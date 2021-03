Vaccinazioni, Commissione UE: “Arriva il Pass Covid” Lo annuncia la Presidente della Commissione UE Van der Leyen, per incentivare i viaggi nel vecchio continente. Da giugno, sarà vincolante per tutti gli Stati membri e ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato

Alla vigilia dell'atteso pronunciamento sulla sicurezza dei vaccini AstraZeneca, gli esperti di EMA e OMS al lavoro sui dati, ma è già dichiarato l'orientamento, che guarda al rapporto rischi-benefici: “Il numero di eventi gravi a seguito di vaccini contro il Covid-19 è estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati – dice l'OMS – che raccomanda: “E' importante che le campagne continuino”. L'Unione Europea, intanto, presenta il 'Pass Covid' per rilanciare i viaggi in Europa: i cittadini europei potranno tornare a viaggiare quest'estate fornendo la prova di essersi sottoposti alla vaccinazione, oppure di essere negativi ad un test o di essere guariti dal Covid-19. Sarà disponibile da giugno, in formato digitale o cartaceo, sarà interoperabile, vincolante per tutti gli Stati membri e ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato.

E la presidente della Commissione Von Der Leyen fa il punto: 50 milioni di persone sono state immunizzate e l'obiettivo è quello di 'vaccinare il 70% della popolazione adulta al di sopra dei 18 anni entro fine estate” - dice, ricordando che l'Ue 'e' la regione che “ha esportato più vaccini: 41 milioni di dosi a 33 Paesi'. Chiede però anche reciprocità, Chiamando in causa il Regno Unito, verso il quale sono stati esportati 10 milioni di dosi e dal quale dice “attendiamo ancora una risposta proporzionata”. In Italia, 23.059 nuovi positivi, in lieve crescita rispetto a ieri per un totale di 3.281.810 attualmente contagiati. 431 le vittime in un giorno. Nelle ultime 24 ore, anche 324 ingressi in rianimazione, è il dato più alto da quando la variabile viene comunicata, per un totale di 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Emilia-Romagna, 2.026 nuovi positivi, di cui 960 asintomatici con un tasso di positività del 5,45% rispetto ai 37.456 tamponi effettuati. In Regione, il 94,4% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo si contano ancora 52 decessi, di cui 1 nel riminese, un uomo di 90 anni.



