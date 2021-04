COVID ITALIA Vaccinazioni, Figliuolo: "In arrivo 50 milioni di disi Pfizer in Europa; piano prosegue come l'ho strutturato"

In Italia oggi si registrano 16.168 positivi. Il tasso di positività è del 4,8%, in lieve aumento – di 0,4 punti - rispetto a ieri. Ancora sopra quota 400 – sono 469 - le vittime. Mentre scende la pressione sulle strutture ospedaliere, con 36 posti in meno occupati in terapia intensiva (sono 3.490) e ospedalizzazioni Covid che calano di 583 unità (sono 26.369). Sul fronte vaccinazioni parla il commissario per l'emergenza Figliuolo che, chiamato dal premier Draghi, annuncia “l'arrivo per l'Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in piu'”. Per l'Italia significa si aggiungono oltre 670.000 dosi ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi a maggio e oltre 4 milioni di dosi a giugno. “Il piano va avanti cosi' come l'avevo strutturato” – dice ancora – mentre in queste ore prosegue la distribuzione del milione e mezzo di dosi Pfizer arrivate in mattinata, destinate a piu' di 210 strutture sanitarie in tutta Italia.

