L'EMERGENZA NELLE REGIONI Vaccinazioni, l'assessore Donini: "Entro metà aprile contiamo di finire gli over 80" Numeri ospedalieri ancora troppo alti, la Regione probabilmente resterà zona rossa, così come le Marche

L'Emilia Romagna non lascerà tanto presto la zona rossa, l'assessore Donini parla di numeri ancora troppo alti soprattutto negli ospedali. Anche se i contagi stanno diminuendo negli ultimi giorni, dice subito l'assessore alla Salute Raffaele Donini, i ricoveri ospedalieri superano di gran lunga i livelli di guardia. Dunque non ci si potrà attendere di lasciare la zona rossa tanto presto. Ci sono però anche buone notizie, la Regione sta andando bene con le vaccinazioni e sarà in grado, quando arriveranno più vaccini, e in aprile ne sono attesi oltre 500mila, di fare anche ventimila somministrazioni al giorno, dalle diecimila attuali.

Per paura di terminare le dosi, ha spiegato Donini, erano state spalmate su più mesi le prenotazioni degli over 80, ma ora si potrà anticipare. Primo obiettivo dunque mettere in sicurezza le categorie fragili, anche le liste di riserva seguiranno queste priorità. Contagi in flessione, poco più di 1500 i nuovi positivi (1.578), per una percentuale sui tamponi effettuati (35.928) che scende al 4,4%. I pazienti di terapia intensiva però aumentano di 5 unità e ormai sfiorano i 400 (395, +5), mai così tanti, mentre scendono di 38 i ricoveri ordinari (3.659). 57 nuovi decessi, 1 a Rimini (una donna di 89 anni), dove i casi in più sono 96 (40 sintomatici). Nelle Marche il presidente Francesco Acquaroli a sua volta non prevede di lasciare presto la zona rossa.

Nel video gli interventi dell'assessore alla Salute dell'Emilia Romagna Raffaele Donini, e l'intervista al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli

