Vaccinazioni, Oms: "in Europa lentezza inaccettabile"

"La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso di contagi". Lo spiega il ministro della Salute Speranza, mentre il governatore del Lazio Zingaretti annuncia dal 20 aprile vaccinazioni nelle farmacie con il Johnson&Johnson per la fascia d'età 55-60 anni. Ma l'assessore alla Sanità D'Amato avverte: se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila Astrazeneca previsti, saremo costretti a sospendere le vaccinazioni, abbiamo un milione di prenotazioni fino a maggio. L'Italia ha superato le 10 milioni di somministrazioni.

Un allarme arriva intanto da parte dall'Oms: il ritmo delle vaccinazioni antiCovid in Europa è di una lentezza inaccettabile. "I vaccini rappresentano il nostro modo migliore per uscire da questa pandemia - spiega il direttore per l'Europa, Hans Kluge - ma il lancio di questi vaccini è inaccettabilmente lento" e "sta prolungando la pandemia". Secondo l'istituto dell'Onu, l'attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è "la più preoccupante" da diversi mesi.