CORONAVIRUS Vaccini anti-Covid bloccati dal maltempo, slitta la consegna Il carico resta in Belgio causa neve: intanto fa discutere l'accordo bilaterale siglato dalla Germania, per 30 milioni di dosi

Vaccini anti-Covid bloccati dal maltempo, slitta la consegna.

Il carico di 470mila dosi di vaccini anti-Covid della Pfizer rischia di rimanere in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la neve. Dunque slitta di almeno un giorno nelle varie regioni l'arrivo delle dosi, regioni che restano in attesa di riempire di scorte il loro hub, per poi rifornire ospedali e Rsa. E a proposito di Rsa, solo 2 operatori su 10 nelle 85 Rsa di Pavia è disposto a farsi vaccinare contro il Covid, un dato basso che preoccupa. Per la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, l'obbligo vaccinale andrebbe almeno preso in considerazione, ma per la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone basa una forte raccomandazione. Intanto fa discutere l'ordine di 30 milioni di dosi da parte della Germania alla Biotech in via bilaterale, ossia al di fuori del contratto siglato con l'Unione Europea.

