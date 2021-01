CORONAVIRUS Vaccini: atteso per oggi il via libera dell'Aifa ad AstraZeneca

Dopo il via libero europeo è atteso per oggi l'ok dell'Aifa al vaccino di AstraZeneca, mentre sullo sfondo resta lo scontro sulle scorte tra Bruxelles e il colosso farmaceutico anglo-svedese. Questa mattina ai microfoni di Caffè Europa su Rai Radio1 il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, ha annunciato che l'Europa ha già prenotato tre miliardi di dosi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In Italia da lunedì quasi tutto lo stivale tornerà giallo compresa l'Emilia Romagna. Passaggio che la Confesercenti di Rimini si auspicava avvenisse nella giornata di domani: “Speravano – scrivono - di poter cominciare a recuperare un po' del tempo perso sfruttando la giornata della domenica e la recuperata mobilità delle persone”. In zona arancione invece Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano.

Torna a scendere a 0,84 l'indice Rt medio nel Paese, ma restano forti differenze tra le Regioni. Nelle ultime 24 ore quasi 14.000 nuovi casi e 447 morti con un tasso di positività intorno al 5%. In diminuzione ricoveri e terapie intensive.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: