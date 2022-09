Vaccini Covid bivalenti: al via prenotazioni in Romagna

Al via in Romagna la somministrazione dei nuovi vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente Original/Omicron BA.1. L’utilizzo di questa tipologia di vaccino è previsto come dose di richiamo (terza dose) per tutti i soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano completato un ciclo primario di vaccinazione anti SARS-CoV-2, i soggetti cioè, ancora in attesa di ricevere la prima dose booster e come seconda dose booster (quarta dose), a tutti gli altri destinatari individuati dal Ministero. I nuovi vaccini vengono riservati elusivamente per la somministrazione della terza e quarta dose, mentre per il ciclo primario si continuerà ad utilizzare la tipologia di vaccini precedente. Il vaccino verrà somministrato direttamente dal Medico di Medicina Generale.