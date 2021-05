Vaccini: quattro sindaci riminesi chiedono dosi per turisti

Quattro sindaci della provincia di Rimini, tutti di area centrodestra, hanno scritto una lettera al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per chiedere di far completare il ciclo di vaccinazione ai turisti nel luogo di vacanza. Decisioni "non più rinviabili" per via della "quantità di mail, messaggi via social e chiamate agli operatori del settore, che i nostri potenziali turisti ci stanno rivolgendo proprio perché ricade nei mesi di luglio e agosto il loro appuntamento con il secondo richiamo".

È quanto scrivono nella missiva il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti, la sindaca di Coriano Mimma Spinelli, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e il pari di San Leo Leonardo Bindi. "Dare ai nostri visitatori la possibilità di vaccinarsi sarebbe quindi importantissimo - proseguono - soprattutto a beneficio di coloro che affittano appartamenti per periodi lunghi. Tenuto conto anche che, con l'approssimarsi della stagione estiva, per le famiglie italiane la presenza o meno di tale possibilità sta diventando una discriminante significativa nella scelta stessa delle mete turistiche".