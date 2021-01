Vaccino: 50% di dosi in meno in Emilia-Romagna, priorità ai richiami

Sono oltre 115mila gli emiliano-romagnoli vaccinati contro Covid, secondo i dati aggiornati nello “specchietto” dedicato. E da lunedì prende il via il secondo giro di somministrazioni. Si partirà – riferisce la Regione - da coloro che hanno ricevuto la prima dose il 27 dicembre, nel cosiddetto V-Day. Garantiti dunque tutti i richiami sia del personale che lavora nella sanità regionale sia degli operatori e dei degenti delle CRA. Saranno invece rinviate di qualche giorno le nuove somministrazioni di prime dosi a coloro che si erano prenotati per la settimana entrante.





Anche l'Emilia-Romagna riceverà, fra lunedì e martedì, solo il 50% delle dosi attese del vaccino Pzifer-BioNtech. Quantitativi più ingenti - 46.800 dosi Pfizer – arriveranno nella settimana del 25-31 gennaio. Nei dati forniti nella giornata di sabato, erano state somministrate l'85% delle dosi consegnate.

“La mancata consegna della prossima settimana spero non si ripeta - afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Siamo la regione che in rapporto alla popolazione vaccina più persone e vogliamo proseguire a pieno ritmo. Stiamo anzi preparando il piano vaccinale per la seconda fase, quando la campagna da febbraio/marzo si allargherà al resto della popolazione, per arrivare a moltiplicare il numero di vaccini somministrati. Chiaro però che deve esserci piena continuità nelle forniture di dosi. Siamo in contatto costante con il commissario Arcuri e il ministro Speranza, perché si tratti davvero di un caso isolato in conseguenza del quale si aumentino le forniture successive o almeno si garantiscano le dosi programmate. Su questo deve esserci il massimo rigore anche da parte dell’Unione europea rispetto a contratti di fornitura sottoscritti con l’Italia e gli altri Paesi europei”.