Vaccino anti Covid: arrivano in Emilia Romagna le prime dosi di Moderna. Italia prima in Europa per numero vaccinati

L'Italia è la prima in Europa per numero di vaccini somministrati con 800mila dosi. "Il nostro Paese si è fatto trovare pronto per la campagna vaccinale - ha dichiarato il Ministro Speranza alla Camera. Speranza dice che lo Stato ha opzionato fino a 250 milioni di dosi di vaccini, quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare tutti gli italiani: siamo però ancora all’inizio della campagna di vaccinazione che è una maratona, non una gara di velocità.

"Mentre in Emilia-Romagna le vaccinazioni procedono a pieno regime, oggi arrivano nella nostra regione anche le prime dosi del vaccino Moderna. Rafforziamo la capacità di sconfiggere il virus, obiettivo da centrare insieme". Lo scrive su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Alle 12 in regione risultano vaccinate 87.991 persone. Vaccini effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori, oltre ai degenti delle residenze per anziani. Dopo questo primo giro, nell’arco di 18-23 giorni ci sarà per tutti il richiamo, con una seconda somministrazione.