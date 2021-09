Vaccino anti Covid: in Emilia Romagna al via le somministrazioni in farmacia

Vaccino anti Covid anche in farmacia sul territorio dell'Emilia-Romagna: al via, da domani, le prenotazioni in 176 esercizi - da Piacenza a Rimini - aderenti all'accordo sottoscritto tra la Regione e le associazioni di categoria delle strutture convenzionate. In farmacia - spiega la stessa Regione in una nota - potranno vaccinarsi solo le persone maggiorenni che "autocertifichino di non presentare alcun minimo fattore di rischio quali condizioni di compromissione del sistema immunitario, una storia clinica di convulsioni o reazioni allergiche gravi, la presenza di sintomi da Covid e l'aver sofferto di determinate malattie in passato".

La somministrazione avverrà nei locali della farmacia, o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti e i rimedi utilizzati saranno Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. Per prenotare il servizio si potrà accedere al portale ER-Salute e scegliere la farmacia convenzionata all'interno della lista regionale di quelle aderenti al progetto. Al farmacista spetta il compito di inserire nell'anagrafe vaccinale i dati relativi alla somministrazione eseguita, conservare tutti gli atti per gli stessi tempi stabiliti per le Aziende sanitarie e fornire al cittadino l'attestazione di avvenuta vaccinazione.