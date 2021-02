"FASE DUE" Vaccino anti-Covid, in Emilia-Romagna attese in settimana oltre 55mila dosi Resta la priorità dei richiami per il personale sanitario e le vaccinazioni degli ospiti delle Cra. Donini: "Vigileremo sulle consegne"

Sta per entrare nel vivo anche in Emilia-Romagna la 'fase due' della campagna vaccinale. Mentre proseguono le somministrazioni a operatori socio-sanitari e ospiti delle case di riposo, da domani si cominceranno a vaccinare anche gli ultra 80enni in assistenza domiciliare. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Raffaele Donini. "Poi - ha aggiunto - immagino che, in ragione al numero di vaccini che arriveranno, seguiremo quella che è l'indicazione del piano nazionale e passeremo alle categorie più vulnerabili. Poi anche alla popolazione ultra 70enne e poi ultra 60enne. Di tutti questi dettagli, ne parleremo nei prossimi giorni".

Questa settimana in tutto il territorio regionale sono attese in totale 55.210 dosi di vaccino, di cui 50.310 fornite da Pfizer-Biontech e 4.900 da Moderna. Le nuovi dosi saranno dedicate prioritariamente al richiamo del vaccino, la seconda somministrazione che permette di raggiungere l’immunizzazione, e saranno riservate alla popolazione target di questa prima fase della campagna vaccinale. Intanto alle 19 di oggi in Emilia-Romagna sono state somministrate 206mila dosi, di cui 9.400 oggi. 75.300 gli emiliano-romagnoli che hanno concluso il ciclo di vaccinazione.

“La certezza del vaccino passa per forza di cose dalla certezza delle consegne, una necessità che abbiamo condiviso con il Governo dopo le difficoltà del mese scorso – continua Donini -. Ci attendiamo ora che la risposta delle aziende produttrici rispetti il piano delle consegne come concordato, non siamo disposti ad abbassare la guardia perché come Regione siamo pronti ad accelerare e non sono ammissibili ulteriori ritardi in questa campagna vaccinale, che è l’unica strada per porre fine alla pandemia e tornare alla normalità”, conclude l'assessore alla Sanità.

