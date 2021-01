Vaccino anti Covid: Italia prima in Europa per dosi somministrate

L'Italia è la prima in Europa per numero di vaccini somministrati con 800mila dosi. "Il nostro Paese si è fatto trovare pronto per la campagna vaccinale - ha dichiarato il Ministro Speranza alla Camera. Speranza dice che lo Stato ha opzionato fino a 250 milioni di dosi di vaccini, quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare tutti gli italiani: siamo però ancora all’inizio della campagna di vaccinazione che è una maratona, non una gara di velocità.

In Emilia-Romagna alle 19 di ieri, erano state vaccinate contro il Coronavirus 8.108 persone. Vaccini effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori, oltre ai degenti delle residenze per anziani. Dopo questo primo giro, nell’arco di 18-23 giorni ci sarà per tutti il richiamo, con una seconda somministrazione. Salgono quindi a 84.627 le persone vaccinate finora in Emilia-Romagna.