Vaccino anti Covid: Pfizer riduce le consegne in Italia. "Ritardo di una sola settimana".

Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid, ha annunciato ieri Conte, ma il proseguimento della campagna vaccinale deve ora fare i conti con la decisione della Pfizer di ridurre i ritmi delle consegne. Da lunedì ne arriveranno quasi il 30% in meno rispetto a quanto concordato. Il commissario Arcuri ha scritto a Pfizer Italia chiedendo l'immediato ripristino delle quantità da distribuire nel nostro Paese. Riservandosi, in assenza di risposte, "ogni eventuale azione conseguente in tutte le sedi".

Pfizer e BioNTech hanno annunciato "un piano" che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid, che l'Europa temeva si prolungassero per 3-4 settimane. Il piano "permetterà di aumentare la capacità di produzione in Europa e di fornire molte più dosi nel secondo trimestre", si legge in un comunicato congiunto. "Torneremo al calendario iniziale di distribuzione all'Ue a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento delle consegne dalla settimana del 15 febbraio - prosegue la nota -. Per farlo, alcune modifiche al processo di produzione sono ormai necessarie".







