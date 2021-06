Vaccino AstraZeneca ai più giovani, attesa per il parere del Comitato tecnico scientifico

Resta libero da casi Covid l'ospedale di San Marino, dove gli unici positivi continuano ad essere 2, in isolamento domiciliare. In Italia atteso per oggi il parere del Comitato tecnico scientifico in merito all'utilizzo del vaccino AstraZeneca per i giovani dai 18 anni in su. Al momento, alcune Regioni hanno preferito cancellare gli open day con questo vaccino, aperti anche ai ragazzi, dopo casi di trombosi rare verificatisi in alcune giovani donne. L'assessore alla Salute dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini, dice di attenersi alle indicazioni di Aifa, “se AstraZeneca e Johnson&Johnson – dice – sono autorizzati dai 18 anni in su ma preferibilmente somministrati alla popolazione over 60, noi preferibilmente li diamo a questi ultimi, poi se dobbiamo tenere dosi in frigo senza utilizzarle ci poniamo il tema di come utilizzarle”.

Intanto in tutta Italia sono arrivate a 39 milioni e 320 mila le somministrazioni di vaccino: a quanto pare la seconda dose potrà essere fatta in vacanza, ma per motivi eccezionali, e se il periodo di permanenza fuori dalla propria Regione sarà congruo. Bisognerà anche dare adeguato preavviso. In Romagna il calo della circolazione del virus è netto, lo conferma il direttore sanitario della Asl Romagna, Mattia Altini. I nuovi contagi in una settimana sono stati meno di cento. Non si placa invece l'emergenza sanitaria in India, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 94mila nuovi casi e altri 6.148 decessi.