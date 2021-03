STOP TEMPORANEO Vaccino AstraZeneca: anche Aifa sospende l'uso in via cautelativa. In Italia 15.267 casi di Covid e 354 morti

L'annuncio dello stop temporaneo al vaccino AstraZeneca da parte di Aifa arriva nel pomeriggio, dopo che anche Francia e Germania hanno adottato provvedimenti analoghi. “Una decisione temporanea e cautelativa”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Ora si è in attesa dei pronunciamenti dell'Ema. Al momento è dunque vietato l'utilizzo del siero su tutto il territorio nazionale.

La decisione è stata presa in seguito a un colloquio tra il premier Draghi e il ministro della Salute Speranza. Quest'ultimo si dice fiducioso che la questione si possa chiarire definitamente nelle prossime ore. Tra le recenti notizie, quella del decesso di un uomo dopo aver ricevuto il vaccino in questione, ma si attendono i risultati degli approfondimenti, e di una persona in condizioni gravissime. Le ultime attenzioni sono rivolte soprattutto a un lotto di vaccini. Sul territorio nazionale sono oltre 2 milioni gli italiani già vaccinati con la seconda dose.

I nuovi casi nella penisola sono 15.267, con quasi 95mila test in meno. Il rapporto tra positivi ed esami è all'8,5%, rispetto al 7,8 di ieri. I morti sono 354. In aumento il saldo tra ingressi e uscite sia nelle terapie intensive che nei reparto ordinari. 10 Regioni sono ora in zona rossa; bianca solo la Sardegna. Per il periodo pasquale tutto il territorio nazionale sarà “rosso”, da sabato 3 a lunedì 5 aprile. In Emilia-Romagna 2.822 i nuovi contagi, con il Riminese al terzo posto per numero di nuovi casi (338). 61 i decessi, di cui 8 in provincia di Rimini. Oltre 120 milioni i casi nel mondo, con più di 2 milioni 600mila morti finora.

