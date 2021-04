EMERGENZA SANITARIA Vaccino AstraZeneca, Ema non ne sconsiglia l'uso e lascia le decisioni ai singoli Stati: in Europa ognuno va per conto proprio Ieri sera conferenza al ministero della Salute per anticipare l'ordinanza che ne raccomanda l'uso in via preferenziale agli over 60

Ieri sera la conferenza al ministero della Salute sul vaccino AstraZeneca, la circolare ne raccomanda l'uso agli over 60. Continua a far discutere il vaccino di Oxford AstraZeneca, dopo l'ultimo pronunciamento da parte dell'Agenzia del Farmaco. Mercoledì sera al ministero della Salute i vertici dell'Istituto di Sanità hanno anticipato i contenuti della nuova ordinanza. La decisione arriva nonostante non vi siano certezze sul rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico, sottolinea lo stesso professor Locatelli I rari eventi avversi sono stati per lo più segnalati su soggetti femminili sotto i 60 anni.

L'Ema comunque non sconsiglia il vaccino per genere o fasce d'età, lasciando la decisione ai singoli Stati Ue, che infatti vanno ognuno per conto proprio, in Francia si somministra solo a chi ha più di 55 anni, in Germania sopra i 60, in Spagna sopra i 65, Olanda e Danimarca al momento lo hanno sospeso. Intanto si parla di riaperture, il ministro del Turismo Garavaglia annuncia come data possibile il 2 giugno, monitorando i dati. “Aperture ci saranno, soprattutto da maggio – gli fa eco la ministra Gelmini – forse qualcosa già dal 20 aprile”. Il presidente del Consiglio Draghi terrà una conferenza oggi alle 18.

Nel video gli interventi del professor Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di Sanità e coordinatore Comitato tecnico scientifico

