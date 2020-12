Vaccino Pfizer-Biontech, per l'Italia arriva il via libera dall'Agenzia europea del farmaco

Aggiornamenti Covid dall'Italia

L'agenzia europea del farmaco ha dato il suo ok al vaccino Pfizer Biontech per l'Italia. “È la notizia che aspettavamo – commenta il ministro della Salute Speranza – il via libera al vaccino. La battaglia contro il virus è ancora complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da' più forza e fiducia”. A proposito della variante britannica di Sars-Cov-2, già ribattezzata “Covid-bis”, all'ospedale Spallanzani di Roma già avviata la procedura per isolare la sequenza del virus. “L'efficacia del vaccino però non è in discussione – dicono gli esperti, tra cui il direttore sanitario dello Spallanzani Vaia – Ci sono già state varianti nel recente passato e ce ne potranno essere altre.



Non vuol dire aggravamento della malattia o della letalità”. I primi casi di 'Covid-bis' inoltre sono già in Italia: un uomo rientrato a Roma dall'Inghilterra e la moglie con “forte carica virale”, ma “asintomatica”. Molti Paesi, tra cui l'Italia, hanno bloccato i collegamenti con il Regno Unito. Intanto da oggi parte lo stop agli spostamenti tra Regioni, dal 24 invece il lockdown, anche se Palazzo Chigi puntualizza che nei 10 giorni in cui l'Italia sarà in zona rossa, sarà sempre possibile andare a trovare parenti o amici, una sola volta al giorno verso un'unica abitazione privata, dalle 5 alle 22, nel limite di due persone oltre ai minori di 14 anni, anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché nella medesima Regione. Calano sotto i 100mila i tamponi eseguiti, dunque l'incremento sui casi totali è di 10.872; calano di una decina di unità sia le terapie intensive (2.731, -12) che gli altri malati Covid (25.145, -13); salgono di nuovo i decessi, 415 in un giorno. A Rimini sarà la Fiera ad ospitare il piano vaccinale anti-Covid, lo ha reso noto la vicesindaca Gloria Lisi. In Regione sono 1.594 i nuovi positivi, di cui 811 asintomatici, su quasi 8.000 tamponi, dunque il tasso di positivi sui test eseguiti sale al 20%. Salgono sia i pazienti di terapia intensiva, di due unità (203 totali) che quelli degli altri reparti Covid (2.914, +62). 38 i nuovi decessi, 11 a Rimini, 6 uomini e 5 donne, dove sono 133 i casi in più (71 sintomatici). Su 162 nuovi positivi nelle Marche, sono 71 in più a Pesaro Urbino.