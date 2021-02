VIDEO Vaia (Spallanzani): “Se vaccino è efficace, dobbiamo acquisirlo anche se l'azienda non è europea”

In un breve video sul proprio profilo Facebook, Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, afferma che i dati sulla “riduzione della contagiosità nella popolazione over 80 e nel personale sanitario” mostrano che “il vaccino è uno strumento indispensabile”. Occorrono dunque sempre più dosi, facendo rispettare i patti contratti in sede europea con le aziende farmaceutiche.

“In una fase di emergenza come questa - prosegue Vaia - attuare una moral suasion perchè si superi il brevetto e venga concesso per esempio alle industrie italiane di poter produrre tanti tanti vaccini. E poi superare la logica geopolitica, per cui se un vaccino è sicuro ed efficace, noi dobbiamo acquisirlo indipendentemente se questa azienda è europea o meno. Se lavoriamo in questa direzione - conclude - usciremo dalla pandemia. Diversamente, probabilmente, si allungheranno di moltissimo i tempi".

