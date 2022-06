SALUTE Vaiolo delle scimmie: primo caso a Rimini

Vaiolo delle scimmie: primo caso a Rimini.

C’è un primo caso di positività al vaiolo delle scimmie accertato a Rimini. Si tratta di un ventenne, che dagli scorsi giorni ha iniziato a manifestare i classici sintomi riconducibili alla malattia: febbre alta, malessere diffuso e comparsa di pustole. A confermare il caso di positività è la stessa Ausl Romagna, che sta monitorando da vicino la situazione. Le condizioni di salute del paziente non sono gravi: attualmente è al proprio domicilio e non è una situazione allarmante. L’Ausl ha tuttavia messo subito sotto osservazione i contatti più stretti.

Secondo le prime informazioni il giovane riminese non sarebbe di rientro da viaggi all’estero. Resta perciò da capire la diffusione della malattia. Il vaiolo delle scimmie non è per il momento da considerare un'emergenza sanitaria: lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Il vaiolo delle scimmie nell’uomo inizia con sintomi aspecifici come febbre, mal di testa, brividi, astenia, ingrandimento di linfonodi e dolori muscolari. L’eruzione cutanea compare entro tre giorni: interessa prima la faccia per diffondersi a altre parti del corpo, mani e piedi compresi. Per la maggior parte delle persone, in vaiolo delle scimmie è una malattia autolimitante, che dura da due a quattro settimane, con guarigione completa.

