AGGIORNAMENTO Vaiolo scimmie: 20 casi confermati in Italia Sileri: 'La diffusione nemmeno paragonabile a quella del Covid'

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri intervenuto a Rai Radio 1, in riferimento al vaiolo delle scimmie ha detto: "Visti i tempi di incubazione, che arrivano ad un massimo di due settimane, è possibile che nei prossimi giorni emergano altri casi ma, la diffusione del vaiolo delle scimmie non è nemmeno paragonabile a quella del Covid. Ad oggi in Italia i casi confermati sono 20, di cui 19 con una storia di viaggi in aree dove sono state individuate catene di contagio".

