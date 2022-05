AGGIORNAMENTO Vaiolo scimmie: 22enne ricoverata, primo caso in Liguria, 10 in Italia Mosca, Oms indaghi su biolab Usa in Nigeria

Vaiolo scimmie: 22enne ricoverata, primo caso in Liguria, 10 in Italia.

Una ragazza di 22 anni, residente nel Levante Ligure, rientrata lunedì dalle Canarie, è ricoverata presso la Clinica di Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova perché avrebbe contratto il vaiolo delle scimmie. È il primo caso in Liguria e porta a 10 il totale dei contagiati in Italia. Il Policlinico conferma che "sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di vaiolo delle scimmie, che risponde alla definizione segnalata dall'Oms".

Almeno 4 biolaboratori controllati dagli Usa operano in Nigeria, il Paese da dove arriva il vaiolo delle scimmie. Lo afferma il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass, che ha chiesto all'Oms di aprire un'inchiesta in merito. "Sullo sfondo di numerosi casi di violazioni statunitensi dei requisiti di biosicurezza e di conservazione negligente di biomateriali patogeni, chiediamo di indagare sulle attività dei laboratori nigeriani finanziati dagli Usa ad Abuja, Zaria, Lagos e informare la comunità mondiale sui suoi risultati", ha detto Igor Kirillov, capo della Russian Radiation, Chemical and Biological Protection Force.

