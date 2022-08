SANITÀ Vaiolo scimmie: l'Emilia-Romagna parte con vaccini, prime dosi a Bologna Disponibili 600 fiale in Regione

Vaiolo scimmie: l'Emilia-Romagna parte con vaccini, prime dosi a Bologna.

Al via oggi 9 agosto in Emilia-Romagna la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie, 'Monkeypox', pianificata sulla base delle linee guida ministeriali: la nota inviata questa mattina dalla Direzione dell'assessorato alle Politiche per la salute a tutte le Aziende sanitarie del territorio fornisce le indicazioni operative sulla somministrazione della prima tranche di 600 dosi di vaccino Jynneos (MVA-BN) che il ministero della Salute ha assegnato alla regione, dove i casi accertati ad oggi sono 67. Le prime vaccinazioni saranno effettuate oggi stesso a Bologna, seguiranno le altre Aziende sanitarie. È prevista la somministrazione di due dosi di vaccino, solo a persone maggiorenni, e tra la prima e la seconda deve intercorrere un intervallo di almeno 28 giorni; per le persone vaccinate in precedenza contro il vaiolo è necessaria, invece, la somministrazione di una sola dose.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: