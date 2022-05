Vaiolo scimmie, salgono a 4 i casi in Italia, primo caso in Toscana

Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, che fa salire il totale dei casi in Italia a 4. In una nota diffusa dalla Asl Toscana Sud Est si legge che "Azienda e Istituto nazionale Spallanzani di Roma informano che un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie è risultato positivo al vaiolo delle scimmie, ed è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Donato. Si tratta di una persona rientrata in Italia il 15 maggio che ha presentato rapidamente i sintomi della malattia".

Intanto è arrivata la prima sequenza del vaiolo delle scimmie, resa nota online, è stata ottenuta in Portogallo da un gruppo di ricerca della Bioinformatics Unit, Department of Infectious Diseases, National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge (INSA), a Lisbona. Il virus che sta preoccupando diversi paesi del mondo sembra molto simile a quello che aveva causato dei casi in vari paesi tra cui la Gran Bretagna, Singapore e Israele nel 2018-19. Nel 2018, ci sono stati tre casi nel Regno Unito dopo che una persona tornata dalla Nigeria ha infettato altri due membri della sua famiglia.

Gli USA sono già al lavoro per capire quale vaccino possa essere utilizzato contro il vaiolo delle scimmie, i cui casi continuano ad aumentare in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden dalla missione in Asia. "Tutti dobbiamo essere preoccupati", ha detto ancora il capo della Casa Bianca sottolineando che i contagi potrebbero continuare ad espandersi.