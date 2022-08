SANITÀ Vaiolo scimmie: Spallanzani, presto pronti con vaccino a due dosi

Vaiolo scimmie: Spallanzani, presto pronti con vaccino a due dosi.

L'Istituto per le malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sarà "presto pronto a partire con il vaccino del vaiolo per monkeypox e attende dal ministero le modalità di reclutamento". Lo comunica l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato.

Il vaccino del vaiolo per monkeypox, secondo quanto si apprende dalla Regione Lazio, prevede una prima dose e un richiamo da somministrare dopo un intervallo di 2-3 mesi. Dopo che l'Istituto Spallanzani si è detto pronto a partire, la Regione precisa di essere in attesa da parte del Ministero dei criteri di definizione della platea, ovvero norme per il reclutamento e indicazione delle fasce di età.



