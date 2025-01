Valanga a Punta Val Grande: tre morti e due feriti al confine con la Svizzera

Una valanga si è staccata ieri nella zona di Punta Val Grande, nel comune di Trasquera (Verbano-Cusio-Ossola), al confine con la Svizzera, travolgendo cinque persone. Il bilancio è drammatico: tre vittime e due feriti, trasportati in ospedale in elicottero. Nonostante i tentativi di rianimazione, i tre deceduti non hanno avuto scampo, probabilmente a causa dei gravi traumi subiti nel trascinamento per centinaia di metri. Le operazioni di soccorso, condotte dal Soccorso Alpino e dai carabinieri di Varzo con l'ausilio di tre unità cinofile da valanga, proseguono per il recupero delle salme, in attesa del via libera del magistrato. Gli scialpinisti presenti nella zona sono stati i primi a intervenire, riuscendo a estrarre i corpi dalla neve prima dell'arrivo delle squadre di soccorso.