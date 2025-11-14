Valanga di emendamenti alla manovra, quasi 5.500

Nel video le interviste a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico; Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati

Nonostante l'appello del governo a presentare "emendamenti contingentati" alla finanziaria, ne sono arrivati migliaia: 1600 anche dalla stessa maggioranza. Valanga di emendamenti sulla manovra, alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di modifica ne risultano circa 5.500, la maggior parte dalle opposizioni, 3.800, ma 1.600 anche dalla stessa maggioranza, “evidentemente non piace nemmeno a loro – fa notare Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico – 1600 emendamenti sanno tanto di assalto alla diligenza, nonostante l'appello di Giorgia Meloni e del ministro Giorgetti”. Tra i 16 emendamenti unitari dell'opposizione c'è anche la richiesta di fondi per la sicurezza delle città finanziati col taglio del protocollo Albania, “perché i cpr sono uno spreco, i proclami del governo un cabaret”, ribadiscono le minoranze, nonostante la presidente Meloni appena il giorno prima, col premier albanese Rama, abbia insistito a dire che funzioneranno. Quasi 700 gli emendamenti presentati da Forza Italia, il numero più consistente, una sessantina anche da Noi Moderati.

