Valanga sulle Dolomiti, un morto.

Una valanga si è staccata nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti del Brenta, e ha travolto quattro persone. È morto un giovane di 28 anni, originario di Tuenno, in Valle di Non. Un altro è stato trasportato dall'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in leggero stato di ipotermia. Altri due scialpinisti sono illesi.

Stavano salendo con ramponi e picozza e con gli sci sullo zaino lungo lo scivolo Massari, un distacco nevoso ha travolto due di loro trascinandoli a valle fino alla base del canalone senza seppellirli.

Intanto, la procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sulla tragedia di ieri in Val Senales, dove una valanga ha ucciso una donna e due bambine tedesche. Nelle prossime ore sarà nominato un perito, acquisiti foto e video del pendio.

