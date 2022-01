L'impennata dei contagi attuale non risparmia neanche il settore della moda. A fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti, la Maison Valentino comunica che l'evento Valentino Vintage previsto a Milano dal 13 al 20 gennaio verrà posticipato ad aprile 2022. A dichiararlo è la stessa casa di moda in una nota. A Milano dal 14 al 18 gennaio sono previste le sfilate della fashion week dedicata all'uomo.