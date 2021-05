EMERGENZA SANITARIA Valle d'Aosta unica Regione d'Italia in zona rossa. In provincia di Latina 80 indiani positivi Lieve crescita dei contagi in Emilia Romagna ma migliorano gli indicatori ospedalieri. Nessun decesso a Rimini

E' la Valle d'Aosta l'unica Regione a passare in zona rossa, mentre in arancione sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre in giallo, ma è pronta la zona rossa anche in provincia di Latina, dove ieri è stata rilevata la positività di 80 cittadini indiani su 550 tamponi. Il vaccino Pfizer-BioNTech ha chiesto autorizzazione all'agenzia europea per il farmaco per estendere l'utilizzo del suo prodotto anche ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni, come già accaduto negli Stati Uniti. Secondo il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Brusaferro, il fatto che cali l'età media dei casi Covid in Italia, a 42 anni, è una prova indiretta della vaccinazione.



L'incremento sui casi totali è di oltre 13mila (13.446, su 338.771 tamponi); continua la lenta discesa di terapie intensive (2583, -57) e ricoveri ordinari (18.940, -411), così come lentissimo è il calo delle vittime, 263 da ieri. In Emilia Romagna tornano a crescere i contagi, sopra i 1.200 (1.206), per una percentuale di positività del 3,9% sui tamponi (30.758). In calo indicatori ospedalieri (226 terapie intensive, -8; 1.732 reparti Covid, -32). 17 i decessi, nessuno a Rimini, che registra 86 casi in più (40 sintomatici). E mentre la Turchia ha approvato l'uso di Sputnik per le emergenze, in India e in Brasile mancano i vaccini: il governatore di Delhi ha invitato la popolazione a non mettersi neanche in coda, perché non ci sono dosi, e in Brasile il ministro della Salute ha lanciato un appello affinché i Paesi con dosi in eccesso li donino al Brasile prima possibile.



