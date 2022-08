Vallefoglia: fuoco distrugge 5 auto e un camper

Cinque auto e un camper danneggiati dalle fiamme. E' il bilancio di un rogo scoppiato nella tarda serata di venerdì in frazione Bottega del Comune di Vallefoglia (Pesaro Urbino). Il fuoco si sarebbe innescato, forse per problemi legati al veicolo ma le cause sono ancora da accertare, su un'auto parcheggiata, propagandosi poi agli altri mezzi in sosta lì vicino. Sono intervenuti i vigili del fuoco, per spegnere l'incendio divampato sui mezzi, e i carabinieri. In totale danneggiati cinque auto e un camper, alcuni dei quali completamente distrutti. La squadra Vvff è arrivata sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza gli automezzi coinvolti. Non si segnalano persone coinvolte.

