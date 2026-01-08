WELFARE Valmarecchia: al via il “Patto per la casa” per affitti sostenibili e più garanzie per gli affittuari Il progetto vuole rispondere alla debolezza del sistema pubblico locale: solo 9 domande su 314 in graduatoria risultano evase. Previste agevolazioni e garanzie a chi decide di affittare a prezzi calmierati

Valmarecchia: al via il “Patto per la casa” per affitti sostenibili e più garanzie per gli affittuari.

Ampliare l’offerta di alloggi a canone sostenibile e rispondere alla crescente emergenza abitativa negli 11 Comuni della Valmarecchia. È questo l'obiettivo del "Patto per la casa" lanciato dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia. Promosso dalla Regione Emilia-Romagna, questo programma non si limita a una misura temporanea, ma si configura come un vero e proprio strumento di politica attiva del mercato immobiliare. L'obiettivo primario è la riorganizzazione dell'offerta di alloggi a canone sostenibile, garantendo canoni di affitto più bassi per gli inquilini e meno rischi per i proprietari.

Come spiega l'Unione in una nota, l'intervento risponde a un "bisogno urgente e documentato sul territorio" con i dati di una "marcata fragilità economica e sociale": quasi la metà dei contribuenti, una quota tra il 38,4% e il 54,3%, dichiara un reddito nullo o inferiore a 15.000 euro. Questa debolezza si scontra con l'insufficienza del sistema pubblico: solo 9 domande su 314 in graduatoria risultano evase. "La dotazione di Edilizia residenziale sociale (Ers) nell’Unione dei Comuni della Valmarecchia - ammette l'unione - è pressoché nulla".

Il Patto per la casa si concentra in particolare sulla “fascia intermedia”, il vero cuore della crisi, costituita (dati della graduatoria del Bando affitto 2022) da 131 nuclei familiari con Isee compreso tra 9.360 euro e 35.000 euro (come richiesto dal Patto per la casa regionale) ma con un Isee medio reale di 12.200 euro. Queste famiglie si trovano intrappolate: troppo “ricche” per accedere all'Erp, ma troppo fragili per sostenere i canoni del mercato privato. I canoni dichiarati oscillano infatti tra i 530 e gli 870 euro al mese.

L'Unione spiega che "intende incoraggiare i proprietari di immobili sfitti a mettere a disposizione i propri alloggi per contratti a canone concordato della durata minima di tre più due anni, offrendo in cambio un pacchetto di garanzie e benefici straordinari, a fronte di un canone calmierato fissato a 800 euro al mese per la Bassa Valmarecchia - Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio - e 550 euro al mese per l'Alta Valmarecchia. I vantaggi per i proprietari sono strutturati per coprire i principali rischi e oneri.

Viene fondi di garanzia che coprono eventuali morosità, spese condominiali non pagate, danni all’immobile e anche i costi legali. A questo si aggiunge la copertura delle spese iniziali, come attestazioni tecniche e piccoli interventi di manutenzione, rendendo l’alloggio immediatamente affittabile senza anticipi economici rilevanti. Un ulteriore beneficio riguarda la gestione semplificata e la certezza dei pagamenti. L’Agenzia per la locazione funge da intermediario qualificato, occupandosi degli aspetti burocratici e del rapporto con l’inquilino. I proprietari possono inoltre accedere alle agevolazioni fiscali previste per il canone concordato, come la cedolare secca e, dove previsto, l’Imu ridotta



Viene inoltre istituito un Fondo di garanzia che copre integralmente le mensilità di canone non corrisposte, le spese condominiali e i costi di riduzione in pristino per danni causati con dolo o colpa, incluse le spese legali fino a 6.000 euro per l'intera durata del contratto. Nel caso in cui il proprietario accetti il canone minimo previsto dagli accordi territoriali, il massimale viene ulteriormente potenziato. Altri 6.000 euro per contratto vengono stanziati per coprire tutte le spese iniziali necessarie, come l'Attestato di prestazione energetica – Ape – e la conformità degli impianti, nonché i costi per modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria indispensabili a rendere l'alloggio subito utilizzabile. Inoltre, il Fondo rimane attivo per coprire interventi urgenti durante la conduzione e il ripristino finale dell'immobile, al di là della normale usura.

Possono accedere al progetto i nuclei familiari con Isee compreso tra 9.360 euro e 35.000 euro, purché non siano titolari di diritti di proprietà su immobili residenziali nella provincia. Sarà data precedenza nell'assegnazione a categorie particolarmente fragili, quali i soggetti sottoposti a sfratto o licenza per "fine locazione", le giovani coppie (under 40), i genitori separati che hanno dovuto lasciare l'abitazione principale a favore dell’ex coniuge/convivente e dei figli, i single (under 40) e i soggetti segnalati dal Servizio sociale territoriale (Sst) rientranti nei criteri del patto. Sostenibilità economica e contributo diretto.

“Non stiamo parlando solo di affitti, ma di coesione sociale e diritto all’abitare”, ha sottolineato Elena Vannoni, vicesindaca di Novafeltria, evidenziando come il Patto per la casa rappresenti un tassello fondamentale del welfare territoriale.

Per Filippo Borghesi, assessore a Welfare di comunità e social housing del Comune di Santarcangelo, "finalmente prende vita questa iniziativa di politica attiva per la casa su cui abbiamo lavorato nell’ultimo anno".



