Valmarecchia, anni di violenze sulla compagna davanti alle figlie: allontanato un 43enne

Un incubo durato anni, fatto di violenze domestiche, minacce e abusi, consumati anche davanti alle quattro figlie piccole. Come riporta Il Resto del Carlino, protagonista della vicenda è un uomo di 43 anni, residente in Alta Valmarecchia, ora indagato per maltrattamenti in famiglia.

Secondo la denuncia della compagna, il 43enne – riminese e padre delle bambine – avrebbe trasformato la convivenza in un clima di terrore quotidiano. In più occasioni avrebbe lanciato oggetti contro le pareti, preso a calci la donna o stretto le mani attorno al suo collo. Le violenze, spesso accompagnate da offese e minacce di morte, si sarebbero verificate anche in presenza delle figlie.

I momenti più gravi, secondo la testimonianza, si sarebbero consumati di notte, al ritorno dell’uomo dal lavoro, spesso in evidente stato di ebbrezza. Al rifiuto della compagna di avere rapporti sessuali, l’uomo avrebbe reagito con scatti d’ira e aggressioni.

Il culmine lo scorso 29 giugno: la madre dell’uomo, allarmata dalle urla delle bambine, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Al loro arrivo, la situazione appariva chiara: l’uomo, rientrato ubriaco, aveva di nuovo preteso un rapporto con la donna, e al suo rifiuto aveva scagliato una moka del caffè contro il muro, urlando e minacciando.

La donna ha quindi deciso di denunciare tutto. In seguito all'inchiesta, il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini ha firmato un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, richiesta dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. Per l’uomo è stato disposto anche il divieto di avvicinamento e l’utilizzo del braccialetto elettronico.