TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:19 La prima 'DivaDivina' francese nel mondo 12:06 Programma economico 2026, per l'opposizione "un libro dei sogni" 11:14 A14, weekend di controesodo: attesi oltre 12 milioni di spostamenti
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Valmarecchia, automobilista colto da infarto dopo un incidente stradale: salvato dai carabinieri

L’uomo, coinvolto in un sinistro sulla Marecchiese, è stato soccorso dai militari di Novafeltria con manovre di rianimazione

27 ago 2025
Valmarecchia, automobilista colto da infarto dopo un incidente stradale: salvato dai carabinieri

Un uomo colto da infarto dopo un incidente stradale è stato salvato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Novafeltria, nel Riminese. E' successo in Valmarecchia, a seguito di un sinistro stradale, senza feriti. Un veicolo in transito lungo la Strada Statale 258 Marecchiese era uscito di strada per evitare un altro mezzo che aveva improvvisamente invaso la carreggiata, allontanandosi senza fermarsi.

Le attività di accertamento dei carabinieri hanno consentito di individuare l'automobilista ritenuto responsabile dell'incidente. Raggiunta casa sua per contestare l'illecito amministrativo al codice della strada, hanno visto che non era in buone condizioni di salute, tanto da cadere poco dopo a terra privo di sensi, per un arresto cardio-circolatorio. L'intervento dei militari, attraverso le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ha consentito di ristabilire i parametri vitali dell'uomo sino all'arrivo del personale sanitario del 118 a cui veniva affidato, trasportato presso l'ospedale di Rimini veniva ricoverato, non in pericolo di vita.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia