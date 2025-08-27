Valmarecchia, automobilista colto da infarto dopo un incidente stradale: salvato dai carabinieri

Un uomo colto da infarto dopo un incidente stradale è stato salvato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Novafeltria, nel Riminese. E' successo in Valmarecchia, a seguito di un sinistro stradale, senza feriti. Un veicolo in transito lungo la Strada Statale 258 Marecchiese era uscito di strada per evitare un altro mezzo che aveva improvvisamente invaso la carreggiata, allontanandosi senza fermarsi.

Le attività di accertamento dei carabinieri hanno consentito di individuare l'automobilista ritenuto responsabile dell'incidente. Raggiunta casa sua per contestare l'illecito amministrativo al codice della strada, hanno visto che non era in buone condizioni di salute, tanto da cadere poco dopo a terra privo di sensi, per un arresto cardio-circolatorio. L'intervento dei militari, attraverso le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ha consentito di ristabilire i parametri vitali dell'uomo sino all'arrivo del personale sanitario del 118 a cui veniva affidato, trasportato presso l'ospedale di Rimini veniva ricoverato, non in pericolo di vita.







