Valmarecchia, nasce comitato contrario all'allevamento di polli della Fileni

Nasce un comitato contrario alla creazione di un nuovo allevamento di polli, a Maiolo. Il sindaco Marcello Fattori, durante un incontro organizzato dai residenti di Secchiano, ha ribadito come il progetto presentato da Fileni andrà a riqualificare l'area dove oggi insistono “brutti capannoni”. Un punto di vista che non ha convinto diversi cittadini, secondo cui, ai vantaggi per Maiolo “seguono tutti gli svantaggi per i cittadini dei comuni limitrofi, in particolar per la zona di Secchiano a Novafeltria”. Fra gli interrogativi sollevati, i timori di danni alla salute e al patrimonio immobiliare a ridosso dello stabilimento, composto da 16 capannoni, oltre al notevole consumo di acqua prelevata dal fiume Marecchia. Previsti nuovi incontri del neonato comitato che si organizza nella pagina Facebook "Comitato PER la Valmarecchia".