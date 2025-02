Valmarecchia: oltre un chilo di cocaina e una pistola rubata, riminese arrestato dai Carabinieri

Aveva nascosto una pistola tra la biancheria e 'sassi' di cocaina in un armadio, un 30enne riminese arrestato dai carabinieri della compagnia di Riccione. Il giovane, difeso dall'avvocato Gianandrea Pazzini, è stato arrestato in flagranza e ora si trova nel carcere dei Casetti di Rimini. Per il 30enne l'ipotesi di reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi.

I militari sono giunti all'identificazione del ragazzo fermando la sua auto nel corso di un servizio di controllo del territorio. A mettere sull'avviso e ad insospettire i carabinieri l'atteggiamento del giovane: hanno quindi deciso di approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione personale e dell'auto dove, nell'abitacolo, sono stati trovati un tirapugni metallico ed un cutter. Alla luce di quanto recuperato, i Carabinieri hanno deciso di estendere le ricerche anche all'abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare è stata quindi trovata, nascosta all'interno del contenitore della biancheria, un'arma da fuoco, risultata essere stata rubata a Parma nel 2017. Insieme alla pistola semiautomatica Taurus, i militari hanno poi recuperato e sequestrato anche due caricatori e 68 munizioni calibro 9x21. Nascosti in un armadi, avvolti in un lenzuolo sono stati trovati i pezzi di cocaina sigillati in un cellophane e sottovuoto, dal peso compreso tra i 50 e i 100 grammi. La cocaina complessivamente recuperata è stata di circa 1.150 grammi. Il presunto valore complessivo dello stupefacente sequestrato è quantificabile in oltre 40.000 euro, che al dettaglio, tagliato e suddiviso, avrebbe reso ben oltre 100.000 euro.