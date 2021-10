Valmarecchia: scontro auto-bici, 60enne in prognosi riservata [fotogallery]

Scontro auto-bici, martedì mattina nella strada statale 258 che unisce Secchiano a Ponte Santa Maria Maddalena. Erano circa le 9.30, quando un ciclista di circa 60 anni di Santarcangelo, che procedeva in direzione Novafeltria, è stato urtato da un Suv Isuzu guidato da una 40enne. Sul posto per i rilievi e i soccorsi il personale della Croce Verde, con ambulanza e automedica e successivamente l'elisoccorso. I Carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

