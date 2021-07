Valmarecchia, weekend di controlli preventivi: 1 denunciato e 12 sanzionati

Weekend impegnativo, ma fruttuoso per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, che hanno rafforzato i servizi preventivi contro i reati predatori e di controllo della regolare aggregazione nel rispetto delle disposizioni antipandemiche su tutto il territorio. Un 53 enne di Pennabilli è stato denunciato perchè - durante un controllo per la verifica della regolare detenzione delle armi - non è stato in grado di giustificare la mancanza di un fucile regolarmente denunciato, smarrito, a suo dire, in data imprecisata. Otto minori residenti in zona, sono stati invece sorpresi a circolare in centro a Novafeltria alla guida dei propri motorini causando rumori molesti. Gli accertamenti dei militari erano iniziati già nei giorni precedenti, in seguito a diverse segnalazioni di cittadini che lamentavano, nella notte, continui passaggi di ciclomotori rumorosi, particolarmente molesti. Diverse le sanzioni elevate agli scooter che, nelle ore serali e notturne dell'ultimo periodo sono circolati in zona con marmitta rotta danneggiata o volutamente manomessa: la multa prevista va da un minimo di 41 euro a un massimo di 168. Altri 4 giovani sono stati poi sorpresi a Poggio Torriana e Novafeltria in stato di ubriachezza.

Nessuna irregolarità, invece, è stata riscontrata nei 13 esercizi pubblici ispezionati in materia di prevenzione e contenimento dell'emergenza Covid, oltre a 63 veicoli controllati e 97 persone identificate.