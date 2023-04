VALMARECCHIA Valore Romagna presenta la sua nuova tessera (fisica) Il progetto "ricalca" la Smac Card di San Marino. Dal 1° maggio, oltre all'app, sarà possibile ritirare la tessera. Finora 2.000 gli utenti registrati, con 122 attività commerciali affiliate

Per “dare un motivo in più alle persone per scegliere i negozi di paese" nell'era di Amazon e dei mega store, Valore Romagna, la cosiddetta “Smac della Valmarecchia”, si fa carta fisica. A novembre 2022 la presentazione del progetto e l'inizio della sperimentazione, in partnership con CNA, Confartigianato, Banca Malatestiana e il sostegno dell'Unione dei Comuni. Ricalcando la card sammarinese, Valore Romagna consiste in una piattaforma su cui gli utenti registrati ricevono un cashback al momento dell'acquisto da spendere nelle attività affiliate al circuito.

Ora, dal 1° maggio, sarà possibile ricevere una carta vera e propria per ricaricare il proprio borsellino elettronico. "Non è solo una questione di alfabetizzazione digitale – spiegano Marco Fratta, Simone Bertozzi e Basilio Martorana, gli ideatori del progetto -. Purtroppo in Valmarecchia esistono ancora troppi problemi infrastrutturali e una connessione internet a macchia di leopardo". Quello che propone Valore Romagna è un programma fedeltà di territorio, con le persone che risparmiano, aiutano lo sport e fanno beneficenza, mentre per le attività commerciali sarà più facile intercettare nuovi clienti e fidelizzare il proprio pubblico.

Finora, in cinque mesi di test, sono quasi 2.000 gli utenti registrati sull'app, con 122 attività commerciali affiliate e più di 3000 transazioni effettuate. Per ricevere la propria Valore Romagna card basterà recarsi dal 1° maggio presso uno dei VR point sparsi su tutto il territorio: il negozio Revenge a Santarcangelo, il Bio Market di Villa Verucchio, il bar Alchimia a San Leo, 101 Caffè di Roberta Pastorelli a Novafeltria, Giulifiori sempre a Novafeltria e La Pulce di Lulù nel borgo di Pennabilli. Per ulteriori informazioni basterà inviare una mail info@valoreromagna.com

