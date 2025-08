Valori oltre al limite, scatta il divieto di balneazione presso la foce del Marecchia

Troppi batteri rischiosi per la salute umana: scatta il divieto di balneazione per due (brevi) tratti della costa di Rimini. L'area oggetto dell'ordinanza del Comune di Rimini riguarda la foce del Marecchia nell'area del Lido San Giuliano.

Il divieto di balneazione arriva a seguito delle rilevazioni condotte in questi giorni da Arpae, l’agenzia ambientale della Regione Emilia-Romagna. Negli stessi giorni sono state prese decisioni analoghe a Goro (due tratti), Porto Garibaldi nel Ferrarese e Punta Marina nel Ravennate.

In totale su 92 punti complessivi analizzati sono solo sei i tratti di mare dove sono stati trovati valori non a norma. I campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.