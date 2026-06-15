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Valpharma International riapre la produzione dopo lo stop di AIFA, c'è l'autorizzazione

Prosegue l’utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista fino al 13 novembre 2026

15 giu 2026
Valpharma International riapre la produzione dopo lo stop di AIFA, c'è l'autorizzazione

Lo stabilimento Valpharma International di Pennabilli riavvia le attività produttive dopo l’autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco lo scorso 12 giugno, al termine dell’iter ispettivo di verifica. "La ripresa della produzione - commenta l'Azienda - rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di progressivo ripristino della piena operatività del sito e conferma l’allineamento dei processi aziendali agli standard qualitativi e regolatori richiesti".

Prosegue tuttavia l’utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista fino al 13 novembre 2026.

L'AIFA aveva sospeso la produzione nell'ottobre 2025 per rilevate criticità legate alla tracciabilità e alla gestione di alcune procedure produttive, senza però contestare la qualità o la sicurezza dei farmaci già in commercio.




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