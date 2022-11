Van Gogh imbrattato: aperto fascicolo, indagate attiviste Si ipotizza fattispecie che prevede condanne fino a 5 anni

Van Gogh imbrattato: aperto fascicolo, indagate attiviste.

Avviato dai pm di Roma un fascicolo di indagine in relazione al blitz di venerdì scorso di alcune attiviste del movimento "Ultima generazione" che hanno imbrattato con una zuppa di verdura il quadro di Van Gogh 'Il seminatore", protetto da un vetro, in mostra a Palazzo Bonaparte. Nel procedimento, alla luce anche di una informativa giunta da carabinieri, si ipotizza il reato di "deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" che prevede una pena fino a cinque anni. Nel fascicolo si procede all'iscrizione delle autrici dell'azione dimostrativa.

"L'indagine? Non ci interessa e andiamo avanti perché vogliamo evidenziare le responsabilità dei veri criminali. Il governo comincia a combatterci perché sa di essere criminale e nasconde la testa sotto la sabbia. Lo Stato italiano è sesto investitore di soldi pubblici in combustibili fossili oltre l'Arabia Saudita e la Russia. Non è un caso che Guterres infatti abbia appena detto che 'l'umanità deve fare una scelta: collaborare o morire'. Queste sono le parole di Guterres, contro un governo criminale". Lo ha detto all'ANSA Michele, cittadino che collabora con Ultima Generazione.



