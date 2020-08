Vandali al Parco del Marano: distrutti lampioni e bidoni dell’immondizia

Grazie alle immagini delle foto-trappole presenti sul posto, le forze dell'ordine stanno già indagando su un increscioso episodio di vandalismo avvenuto la scorsa notte al Parco del Marano, nel comune di Coriano. Qui diverse persone si sono accanite su lampioni e bidoni dell'immondizia, ribaltando i primi e distruggendo i secondi. Ad accorgersi di quello che il comune, in una nota, definisce “uno scempio” è stato, la mattina seguente, il gestore del chiosco, notando il contenuto dei bidoni sparso per il parco. I responsabili – afferma il sindaco Spinelli - verranno denunciati e si farà in modo che oltre, alla denuncia penale, si possa agire in ambito civile per il risarcimento del danno.

A questo gesto incivile – prosegue il comunicato - si aggiunge l’incresciosa concomitanza di un grave episodio: nel pomeriggio una persona si è presentata ai gestori del chiosco, qualificandosi come consigliere comunale con delega ai parchi e pretendendo d'ispezionare la casina di legno. Visto che questa delega non esiste, in quanto già rappresentata dall'assessore all'ambiente e ai lavori pubblici, il sindaco si riserva “la possibilità di procedere nei confronti del responsabile nelle sedi opportune.”