Vandali No vax in azione a Rimini: scritte fuori dalle scuole

Vandali No vax in azione a Rimini: scritte fuori dalle scuole.

Vandali no vax in azione a Rimini, davanti alla sede di due scuole. Sono stati imbratti i marciapiedi all'ingresso della scuola elementare De Amicis e dell’istituto alberghiero con il simbolo rosso dei No Vax e la scritta "I vax uccidono". La preside ha definito il gesto "vergognoso". Ora sull'accaduto indaga la Digos.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: