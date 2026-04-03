Vandali sul nuovo lungomare: sradicate decine di piante appena messe a dimora

Nella notte ignoti hanno sradicato una trentina di giovani piantine appena messe a dimora a Rimini nel tratto 7 del nuovo lungomare, tra il bagno 100 e il bagno 120, danneggiando aiuole e aree verdi e spargendo terra su camminamenti e pista ciclabile. Lo segnala il Comune di Rimini in una nota in cui spiega che il gesto è stato “chiaramente intenzionale”: le piantine sono state “sradicate una ad una”, con la terra “dispersa sui camminamenti e sulla ciclabile”. Un’azione che esclude l’ipotesi accidentale e colpisce un lavoro appena concluso, frutto di un intervento capillare sulle aree verdi portato avanti nelle ultime settimane.

La ditta è già intervenuta per limitare i danni e salvare le essenze: “Le piantine recuperate vengono rimesse a dimora tempestivamente”, poiché, se reimpiantate prima che si secchino, possono essere recuperate. L’Amministrazione comunale ha espresso una ferma condanna dell’episodio, sottolineando la gravità del gesto ai danni di un’opera pubblica recentemente riqualificata, e ha fatto sapere che “sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità”.







