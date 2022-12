CRONACA Vandalizzata e rubata renna di Babbo Natale nel Riminese 'Lo denunceremo anche alle forze dell'ordine'

Vandalizzata e rubata renna di Babbo Natale nel Riminese.

Vandalizzata, smontata e rubata la ricostruzione di una renna nel villaggio di Babbo Natale in piazza Europa a Verucchio, in provincia di Rimini. "Qualsiasi sfregio alla cosa pubblica, ogni vandalismo è un'offesa all'intera collettività. Un vergognoso 'assalto' a un bene, un'opera, un edificio di tutti. Quanto accaduto la notte scorsa fa ancora più male, perché va a colpire uno dei simboli delle festività di fine anno e va a colpire al cuore i bambini", scrive il Comune. "Oggi, spiacendoci per gli organizzatori, per i bimbi e per l'intera comunità che non merita certe vergogne, denunciamo l'accaduto pubblicamente e lo denunceremo anche alle forze dell'ordine auspicando che i cittadini sappiano aiutarle a risalire agli autori", continua l'amministrazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: