Vandalizzate le facciate dei Municipi di Cattolica e Gabicce Mare.

Ennesimo atto vandalico ai danni della sede del Comune di Cattolica. Nella tarda serata di domenica, per la seconda volta in 10 giorni, sono comparse scritte diffamanti per dire “no” al green pass sulla facciata di Palazzo Mancini. “Il Municipio è la casa di tutti. Vergognatevi”, commenta sui social la vice sindaca Nicoletta Olivieri.

Stessa sorte è accaduta al Municipio di Gabicce Mare. È lo stesso sindaco Domenico Pascuzzi a darne notizie sul proprio profilo Facebook, qualificandolo come “gesto ignobile, fatto da vigliacchi e codardi”. “Con l’aiuto delle telecamere – aggiunge - non avremo difficoltà ad individuarvi e a procedere nelle sedi più opportune”.

