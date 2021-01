Un atto vandalico, nella notte, ha preso di mira l'autovelox lungo via Tolemaide. Ignoti hanno danneggiato la struttura in acciaio sul bordo della strada, probabilmente utilizzando grossi petardi. Pare che le apparecchiature interne non abbiano subito danni. Il Comando della Polizia Locale ha inoltrato denuncia all’autorità competente per danneggiamento di cosa pubblica, come riporta una nota del Comune di Rimini.