POLITICA ITALIA Vannacci alla Stampa Estera: "Mi candido perché siamo diventati più poveri, meno liberi e più tristi" Il candidato leghista svela le sue motivazioni e aggiunge: "Sono un candidato vero, andrò a Bruxelles, non come altri che lo sono di facciata"

Arrivano oggi in Consiglio dei ministri le misure urgenti per ridurre le liste d'attesa nella sanità, un decreto legge che la presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato nel corso del suo comizio in piazza del Popolo, cui affiancherà anche un disegno di legge con misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie. Da parte delle Regioni però, ci sono già alcuni dubbi relativamente ai fondi in dotazione. Sempre in Consiglio dei ministri Meloni farà una informativa sui flussi d'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, e farà anche il punto sull'accordo tra Italia e Albania, dove domani andrà la presidente per incontrare Edi Rama, intanto il ministero dell'Interno ha indicato le condizioni di spesa per il trasporto, 13 milioni e mezzo di euro al massimo per noleggiare 90 giorni una nave e portare in Albania chi è stato soccorso in mare. Alla stampa estera, dove ci troviamo, è arrivato il generale Roberto Vannacci, candidato della Lega alle europee, ha spiegato, tra le mille altre cose, perché ha deciso di candidarsi, quali sono le sue motivazioni.

Nel video l'intervento del generale Roberto Vannacci, candidato Lega

