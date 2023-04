Varese: sequestrati 900 mila euro a cartomante truffatrice

Una donna di 67 anni, sedicente cartomante e sensitiva nota sulle piattaforme social come "Asia", con trasmissioni TV a diffusione nazionale e residente a Cassano Magnago (Varese), è stata denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), ha emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo di beni pari a circa 900 mila euro, importo corrispettivo ai mancati versamenti contributivi. Tra i raggirati anche una giovane malata di Sla, a cui la maga, spesso coadiuvata dalla figlia, in arte Azzurra, aveva promesso la guarigione a fronte di lauti pagamenti.

Secondo le indagini dei finanzieri del Comando Provinciale di Varese, la donna avrebbe ingannato decine di persone, 50 delle quali le avrebbero fatto guadagnare oltre 2 milioni di euro. Le indagini della Guardia di Finanza di Varese sulla cartomante truffatrice, Franca Portadibasso, 67 anni, in arte "Asia", con profili Facebook e YouTube, oltre a passaggi televisivi su diverse reti nazionali, tra cui La8 e La9, sono nate dalla denuncia di un impiegato, il quale si sarebbe rivolto a lei per gravi problemi familiari, a cui la sedicente maga avrebbe preannunciato un grave pericolo con conseguenze addirittura mortali. Con la scusa di invocare "gli sciamani al fine di rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre fine alla causa dei suoi malefici", gli ha portato via 31 mila euro. La donna, è emerso dalle indagini, si faceva pagare su carte prepagate intestate anche a figli e nipoti, a cui aveva anche intestato 8 immobili, 1 terreno, 20 conti correnti e un'auto.